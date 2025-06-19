فرنسا ستطلق مبادرة "لاقتراح تسوية تفاوضية" بين إسرائيل وإيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الخارجية جان-نويل بارو أن يطلق "في الأيام المقبلة مبادرة، مع الشركاء الأوروبيين القريبين، لاقتراح تسوية تفاوضية ملحة في شكل ينهي النزاع" بين إسرائيل وايران.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في الاليزيه، أعرب ماكرون "عن قلقه حيال التصعيد القائم، مع ضربات إسرائيلية على مزيد من الأهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي والبالستي الإيراني، وعدد متزايد من الضحايا المدنيين في إيران وإسرائيل".

وشدد ماكرون على "ضرورة وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية"، وفق الرئاسة الفرنسية.

المصدر : التلفزيون العربي