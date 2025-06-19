النائب العام يلتقي نظيره الروسي في سان بطرسبورغ لتعزيز التعاون العدلي وتبادل الخبرات*

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمعالي النائب العام في روسيا الاتحادية السيد إيغور كراسنوف، وذلك على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابتين، وتبادل الخبرات في المجالات العدلية، والثقافة القانونية، والإنتاج العلمي، بما يُسهم في تطوير الممارسات النيابية وتكامل الجهود في مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً للعلاقات المتينة بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ونظيرتها في جمهورية روسيا الاتحادية، وتجسيداً لحرص الجانبين على تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي في الجوانب العدلية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسّخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

يُشار إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين النيابتين في عام 2019م، قد أثمرت عن تنفيذ برنامج تعاون مشترك خلال عامي 2023-2024م، محققاً نتائج إيجابية وآثاراً ملموسة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة تشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي ينعقد في نسخته الـ28 هذا العام خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، تحت عنوان: “القيم المشتركة – أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب”. ويُعد المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى للحوار وتبادل الرؤى حول تعزيز التعاون العالمي، وترسيخ القيم المشتركة بين الدول والمؤسسات.

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