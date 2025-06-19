وزير الداخلية وسفيرهولندا تفقدا غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات: نعقد عليكم الآمال في صناعة التغيير الإيجابي

استقبل وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​، سفير ​هولندا​ لدى لبنان فرانك مولان وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وأطر التعاون المشترك.

ثم تفقد السفير كولان برفقة الوزير الحجار غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة حيث التقى مجموعة من الشابات والشبان الذين شاركوا ضمن فريق العمل، فتوجّه الوزير الحجار اليهم بالقول: "أنتم مستقبل البلد، ونعقد عليكم الآمال في صناعة التغيير الإيجابي. أتمنى أن تترسخ لديكم الثقة ببلدكم وحكومتكم".

واستقبل الوزير الحجار النائب وليام طوق، فالنائب غسان عطالله وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة.

كما استقبل الوزير الحجار وفدًا من "الجماعة الإسلامية".