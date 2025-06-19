استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، سفير هولندا لدى لبنان فرانك مولان وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وأطر التعاون المشترك.
ثم تفقد السفير كولان برفقة الوزير الحجار غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة حيث التقى مجموعة من الشابات والشبان الذين شاركوا ضمن فريق العمل، فتوجّه الوزير الحجار اليهم بالقول: "أنتم مستقبل البلد، ونعقد عليكم الآمال في صناعة التغيير الإيجابي. أتمنى أن تترسخ لديكم الثقة ببلدكم وحكومتكم".
واستقبل الوزير الحجار النائب وليام طوق، فالنائب غسان عطالله وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة.
كما استقبل الوزير الحجار وفدًا من "الجماعة الإسلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية وسفيرهولندا تفقدا غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات: نعقد عليكم الآمال في صناعة التغيير الإيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.