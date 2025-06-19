أشار رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، خلال ترؤسه حفل تخريج دورة الأركان التاسعة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان- الريحانية، إلى "أننا ندرك جميعًا خطورة المرحلة على منطقتنا، وكثرة المتغيرات والتعقيدات في المشهد الجيوسياسي، والغموض الذي يكتنف مستقبل المنطقة مع تصاعُد حدة النزاعات وتَوسُّعها".
وقال، في الحفل الذي ضم ضباطا من الجيش والأجهزة الأمنية وضباطًا من الدول العربية، إنّ "هذا الواقع يرخي بثقله على لبنان من نواحٍ مختلفة، بخاصة مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على أمننا وسيادتنا، عقب عدوانه الأخير وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية فادحة. بناء عليه، تبذل المؤسسة العسكرية قصارى جهدها لتنفيذ مهماتها، وتعمل على إعادة الاستقرار في الجنوب بالتعاون الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701".
وختم بتهنئة المتخرجين والتنويه بجهود عناصر الكلية والأساتذة المدربين، وشكر الجامعات وبخاصة الجامعة اللبنانية على تعاونها الأكاديمي مع الجيش بهدف رفع المستوى الثقافي والعلمي لعناصره.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان في حفل تخريج دورة الأركان التاسعة والثلاثين: نعمل على إعادة الاستقرار في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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