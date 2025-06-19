الرئيس عون استقبل وفد جمعية اندية الليونز الدولية منطقة 351: كل من يتمتع بمركز مسؤولية عليه ان يخدم الناس

استقبل رئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​، وفد جمعية اندية الليونز الدولية منطقة 351- ​لبنان​ -الأردن - فلسطين برئاسة الحاكم جوزف أبو خليل.

ووضع الوفد رئيس الجمهورية في اجواء النشاطات التي تقوم بها الجمعية وفق الأهداف التي تعمل في ظلها، والتحضيرات الجارية للاحتفال باليونبيل الماسي للجمعية في المنطقة (75 سنة)، والاستمرار في مسيرتها الخدماتية.

ولفت أبو خليل، الى أنه "حضورنا اليوم أمامكم ليس مجرد زيارة بروتوكولية، بل هو تأكيد على العلاقة التاريخية والراسخة بين أندية الليونز وموقع الرئاسة الأولى. فمنذ تأسيس الجمعية، جرت العادة في كل بلد أن يكون فخامة رئيس الجمهورية هو الرئيس الفخري لأندية الليونز، وهذا التقليد يشرفنا ويحملنا مسؤولية مضاعفة في خدمة وطننا ومجتمعنا بكل تفان ونزاهة".

وقال "كما لا يسعني إلا أن أعبّر عن شكرنا الكبير لفخامتكم على رعايتكم الكريمة لمؤتمر "كل العرب" الذي عُقد مؤخرًا في بيروت. ان رعايتكم لهذا المؤتمر أضاف إليه بُعدًا رسميًا ووطنياً تعتز به و نفتخر نحن في أندية الليونز".

وأكد أننا "نحن نؤمن بأن خدمة الإنسان هي .أسمى تعبير عن الولاء للوطن، وأن عملنا المتواصل في مختلف المناطق اللبنانية في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ما هو إلا امتداد لرسالتنا تحت شعار We Serve (نحن نخدم)، نؤمن بها ونحملها في قلوبنا، وقد زادنا هذا اللقاء مع فخامتكم تصميما على متابعة هذا الطريق بروح الشراكة والتعاون".

وشكر الرئيس عون الوفد على "الدعم الذي قدمه من اجل الانسان اللبناني والنهوض بالوطن"، لافتاً الى أن الى ان "كل من يتمتع بمركز مسؤولية، عليه ان يخدم الناس، مجدداً ما قاله خلال الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة من ان المنتَخَبين يجب ان يعملوا على خدمة المواطنين وليس العكس، ونحن نعمل من اجل تحقيق هذا المفهوم وتغيير ما كان سائداً لجهة ان يخدم المواطن المسؤول".