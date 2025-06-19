تستمر النيران مشتعلة في احراج بكيفا، فيما يعمل عناصر الدفاع المدني من مراكز روم وجزين واقليم الخروب والشويفات بمؤازرة طوافة من ​الجيش اللبناني​ على اخمادها والسيطرة عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الحريق في احراج بكيفا والعمل على اخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.