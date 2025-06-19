الجيش الإسرائيلي: إيران استخدمت صاروخًا متعدد الرؤوس الحربية ما يشكل تحديًا جديدًا لدفاعاتنا

أعلن ​الجيش الإسرائيل​ي، في بيان، أنّ "​إيران​ استخدمت صاروخًا متعدد الرؤوس الحربية ما يشكل تحديًا جديدًا لدفاعاتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "تعتقد المؤسسة الدفاعية أن أحد الصواريخ التي أُطلقت صباح الخميس من إيران كان مكونًا من عدة صواريخ صغيرة، انفجرت وانتشرَت إلى عدة مواقع في منطقة غوش دان (​تل أبيب​ الكبرى) وهذا ما أكده مصدران أمنيان مطلعان على التفاصيل".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 ال​​إسرائيل​​ية، بأنّ "271 مصابًا جراء الدفعة الصاروخية ال​إيران​ية اليوم على إسرائيل". ففي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلق ​الحرس الثوري الإيراني​ دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.

في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأميركي من التدخل في الحرب دعمًا لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.