أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنّه بدأ جولة جديدة من الهجمات المركّبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأهداف العسكرية والمراكز الصناعية المرتبطة بالصناعة العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب.
ولفت إلى أنّه "تستمر عملية الطائرات المسيّرة اليوم بأكثر من 100 طائرة مسيّرة قتالية وانتحارية، مستهدفةً الأهداف العسكرية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا وتل أبيب".
وقال الحرس الثوري "هناك تصاعد في وتيرة العمليات المؤثرة بالصواريخ، مع التركيز على الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية".
وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "271 مصابًا جراء الدفعة الصاروخية الإيرانية اليوم على إسرائيل".
وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلق الحرس الثوري الإيراني دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.
في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأميركي من التدخل في الحرب دعمًا لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: بدأنا موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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