"نيويورك تايمز": وزارة السياحة الإسرائيلية سجّلت 22 ألف سائح يرغبون في مغادرة البلاد

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنّ "وزارة السياحة الإسرائيلية أعلنت تسجيل 22 ألف سائح يرغبون في مغادرة البلاد".
ويأتي ذلك في وقت تلغي فيه العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى تل أبيب مع استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
وأمس، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأنّ "لجنة خاصة ستقرر أي الإسرائيليين سيُسمح لهم بالسفر"، وذلك بعد قرار حكومي يمنع الإسرائيليين من السفر، في ظل الحرب على إيران التي ترد على بموجات من الصواريخ والمسيّرات.
وكانت قد أعلنت شركة طيران العال الإسرائيلية عن "قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج".
وسبق وأنّ كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنّ "إسرائيليين وأجانب يفرون عبر اليخوت إلى قبرص"، لافتة إلى أنّ "مئات الأشخاص يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات".
وذكرت "هآرتس" في تقرير لها، أن "عدد من اليخوت الصغيرة بدأت رحلات لنقل مجموعات لا تتجاوز 10 أشخاص من موانئ هرتسيليا وحيفا وعسقلان".
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