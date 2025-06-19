"بلومبرغ": كبار المسؤولين الأمريكيين يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران في الأيام المقبلة

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "كبار المسؤولين الأميركيين يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران في الأيام المقبلة".
وأوضحت أنّه "يوجد خطط محتملة لتنفيذ ضربة على إيران نهاية الأسبوع والوضع لا يزال يتطور وقد يتغير"، وقالت "قيادات عليا في عدد من الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل الاستعداد لهجوم محتمل".
نقلت الوكالة عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإيرانية الإسرائيلية، حيث سبق وأن وصف المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي تهديدات ترامب لإيران بأنها "سخيفة"، مشددًا على أنّه "إذا تدخّلت أميركا عسكريًا ستتلقى خسارة لا يُمكن تعويضها".
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