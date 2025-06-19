سي إن إن عن دبلوماسي غربي: الاجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأوروبيين غدا في سويسرا يعقد بالتشاور مع واشنطن

افادت وكالة "سي إن إن" نقلا عن دبلوماسي غربي، بان الاجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأوروبيين غدا في سويسرا يعقد بالتشاور مع واشنطن.
وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي، لـ"وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء- إرنا"، الأنباء عن عقد لقاء مشترك بينه وبين وزراء خارجيّة الترويكا الأوروبية ومسؤولة السّياسة الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، موضحًا أنّ "هذا الاجتماع سيُعقد بناءً على طلب الترويكا الأوروبيّة".
وكان قد أفاد دبلوماسيّون أوروبيّون لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "وزراء خارجيّة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكالاس يعتزمون لقاء عراقجي، لإجراء محادثات نوويّة في جنيف الجمعة".
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