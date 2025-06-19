الحوثي: العدوان على إيران تطور خطير على مستوى المنطقة برمتها

أشار زعيم حركة "​أنصار الله​" ​عبدالملك بدرالدين الحوثي​، إلى أنّ "المعركة من قطاع غزة إلى ​إيران​ واحدة، والقضية واحدة، والأمة واحدة ومهمة العدو الإسرائيلي الرئيسة التي يدعمه الغرب من أجلها هي استهداف أمتنا والعمل على إخضاعها والسيطرة عليها".

ولفت، في كلمة متلفزة، إلى "أننا أمة واحدة يستهدفنا عدو واحدٌ مدعوم من جبهة معادية تستخدم كل الوسائل في استهداف أمتنا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأسبوع يعتبر من أشد الأسابيع في الإجرام اليهودي الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بحصيلة تجاوزت 3 آلاف شهيد وجري والعدو الإسرائيلي يركز على الإبادة الجماعية في قطاع غزة ويستهدف بشكل متعمد الجميع بما فيهم الأطفال والنساء".

وقال الحوثي إنّ "العدوان على إيران تطور خطير على مستوى المنطقة برمتها والأميركي اعتمد أسلوب الخداع معها، والعدوان جاء على الرغم من تأكيد إيران عزمها عدم امتلاك سلاح نووي بناء على عقيدتها وتجاوبها لأن الغرب لا يريدها دولة متحررة".

وأضاف "الغرب يستهدف إيران لأنها داعمة للقضية الفلسطينية ولم تتراجع عن هذا الدعم"، موضحًا أنّ "إيران ليست دولة خانعة وخاضعة للغرب بل هي دولة متحررة مستقلة تبني نهضة إسلامية على أساس من الاستقلال"، مشددًا على أنّ "العدو فشل في تحقيق أهداف عدوانه التي تسعى لها الولايات المتحدة أيضاً بفعل الصمود الإيراني والتماسك والرد المدمر والفعال".

ولفت الحوثي إلى أنّ "الرد الإيراني القوي أوجد العدو في وضع غير مسبوق والصهاينة في كل أنحاء فلسطين هم في حالة رعب وخوف إلى درجة أن البعض منهم باتوا يهربون بالتهريب عبر الزوارق إلى قبرص".