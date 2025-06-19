اشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، الى ان تقديراتنا تشير إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أيام قليلة.
وذكرت "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، باننا نشهد أكبر موجة صواريخ من إيران في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "إسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي: تقديراتنا تشير إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أيام قليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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