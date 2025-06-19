"إسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي: تقديراتنا تشير إلى أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال أيام قليلة

اشارت صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، الى ان تقديراتنا تشير إلى أن الحرب مع ​إيران​ قد تنتهي خلال أيام قليلة.

وذكرت "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، باننا نشهد أكبر موجة صواريخ من إيران في الآونة الأخيرة.