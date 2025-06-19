خارجية كندا تعتزم تقديم خيارات تجارية للراغبين في مغادرة إسرائيل وإيران

اشارت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند الى إن أوتاوا تعتزم تقديم ​خيارات تجارية​ للكنديين في إسرائيل والضفة الغربية وإيران لمغادرة المنطقة عبر الدول المجاورة. ولفتت الخارجية الكندية في بيان، الى اننا "نعمل على تقديم خيارات أخرى مع حلفائنا"، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

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