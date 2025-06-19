أفادت وكالة "فلرانس برس"، بأن "محكمة الاستئناف في باريس تصدر في 17 تموز قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله، المسجون في فرنسا منذ 40 عاما والذي نُظر الخميس في أحدث طلب تقدم به محاموه للإفراج عنه".
وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه أو تحكموا عليه بالإعدام".
كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب": القضاء الفرنسي يحدد 17 تموز موعدا للحكم بشأن إطلاق سراح جورج عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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