أ ف ب": القضاء الفرنسي يحدد 17 تموز موعدا للحكم بشأن إطلاق سراح جورج عبد الله

أفادت وكالة "فلرانس برس"، بأن "محكمة الاستئناف في باريس تصدر في 17 تموز قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين ​جورج عبد الله​، المسجون في فرنسا منذ 40 عاما والذي نُظر الخميس في أحدث طلب تقدم به محاموه للإفراج عنه".

وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه أو تحكموا عليه بالإعدام".