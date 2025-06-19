شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يناقش خطة وزير التعليم لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث يناقش خلال جليته يوم الأحد 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم حول سياسة الوزارة فى مكافحة التنمر والعنف والتحرش سواء اللفظى أو الجسدى بالمدارس وتشمل طلبات المناقشة.



1- طلب مقدم من النائبة راند مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "الآليات التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس".



2- طلب مقدم من النائبة ريهام عفيفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان الدور التوعوى المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس فى مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظى أو الجسدى بكافة صوره".



3- طلب مقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر".



كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة شاروبيم، ورشا مهدى، بشأن كليات التربية فى جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وينظر المجلس أيضا خلال جلساته عدد من تقارير اللجان النوعية وهى:

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن سبل تعزيز دور المكون المحلى فى قطاع صناعة السيارات".

2- تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من:

النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال" وادى السيليكون المصري" ومن النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات فى قطاع الطاقة والكهرباء".



ومن النائب محمد عزمى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم واستغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص فى ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".

3- تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات يرغبات المقدمة من:

النائب أسامة الهوارى، بشأن: "إنشاء كوبرى حديدى أعلى مشاية عفيفى بدشنا – محافظة قنا"وسرعة البدء فى إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى مزلقان حلاوة بمركز دشنامحافظة قنا" ومن النائب حسانين توفيق بشأن سرعة قيام الشركات العاملة فى مشروعات البنية التحتية فى أبو قرقاص بمحافظة المنيا لإعادة الشيء لأصله" ومن النائب رمضان إمام بشأن إزالة مبنى آيل للسقوط يعوق أعمال التطوير الجارية بمزلقان السكة الحديد بمركز ومدينة التل الكبير محافظة الإسماعيلية" ومن النائب/ أيمن عبد المحسن، بشأن "تطوير" ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين البيئة بمركز ومدينة دكرنس - محافظة الدقهلية ومن النائب / محمد وجيه بشأن صيانة وترميم المسافة المتبقية من طريق شبراخيت (من قرية الانصارى حتى مدخل مدينة شبراخيت) دمنهور بمحافظة البحيرة".



وكذلك من النائبة رشا إسحق، بشأن إعادة تشغيل الطيران المحلى بمطار سوهاج الدولى ومن النائب عاطف النمكى، بشأن سرعة رصف طريق بلقس - قليوب - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق مصنع الصابون - ترعة الإسماعيلية - محافظة القليوبية" وسرعة رصف طريق شبين القناطر إلى قرية بلقس – محافظة القليوبية".



ومن النائب عيسى الشريف، بشأن تشغيل وتسليم وحدات السوق الحضارى بأرض الخدمات المعصرة - جنوب القاهرة - لتشغيل السوق لحاجة بجوار ارض العمدة غرب الأوتوستراد بحى المنطقة لها" ومن النائب خالد العونى، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لنجوع الشطب والعقيلات والحجندية وجعفر الصادق وأبو عيد بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان" بالاضافة إلى اقتراح برغبة مقدم من النواب مجدى القاضى - محمود أبو سديرة - أحمد جلال، بشأن "توفير خدمة الصرف لمنطقة الزهراء حى الزهراء - مدينة طما - محافظة سوهاج".



4- تقريرا لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر" ومن النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وسبل توجيه البحث العلمى نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".



وكذلك تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عصمت، بشأن إنشاء منصة إلكترونية مركزية كأداة من أدوات نظم إدارة المعرفة التعاونية لمنهجية البحث العلمى والمنح البحثية.



5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالى، بشأن "إدراج تعليم الإسعافات الأولية ضمن الأنشطة المدرسية التى تقدم لمختلف مراحل الطلاب خلال فترة التعليم الأساسي".



6- تقرير لجنة الزراعة والرى. عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العونى، بشأن سرعة استكمال تبطين نهر النيل بناحية الحاكمية - مركز دراو - محافظة أسوان".



7- تقريرا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة اسماء سليمان، بشأن "الاستفادة من التجارب الدولية فى تحسين سبل الرعاية لكبارالسن وتوفير برامج صحية ودعم نفسى لهم فى ضوء قانون المسنين فى مصر" ومن السيدة النائبة حنان سليمان، بشأن ضرورة عودة الإعانة السنوية لنوادى الثقافة ونوادى المسنين".



8- تقريرا لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب رامى جلال، بشأن إنشاء متحف للصحافة المصرية ومن النائبة نهال المغربل بشأن دور التعليق الصوتى "الدوبلاج" فى تعزيز قوى مصر الناعمة".



9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثاروالإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن "تطوير جامع الأزرق تحفة معمارية تزين منطقة الدرب الأحمر".