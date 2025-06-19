شكرا لقرائتكم خبر عن تحت قبة النواب: مقترح إنشاء مدينة البرلس الجديدة يصطدم بـ"الرمال السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن إنشاء مدينة البرلس الجديدة، وتحديد نطاقها من نهاية المنطقة الصناعية بمطوبس حتى ميناء الصيد ببرج البرلس، وذلك في إطار التوسعات العمرانية المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها فهمي، ممثلة وزارة الإسكان – قطاع التخطيط العمراني، أن الأرض المقترح إقامة المدينة عليها خضعت لدراسات سابقة أثبتت عدم صلاحيتها للبناء، لكونها منطقة تحتوي على رمال سوداء عالية القيمة الاقتصادية، حتى بعد انتهاء الاستخراجات سيكون هناك ميول وانخفاضات في التربة، مما يصعب أعمال التشييد عليها.

وأكدت "فهمي" أن فلسفة إنشاء المدن الجديدة تعتمد على استيعاب الكتل السكانية خارج النطاقات المكتظة، بشرط توافر المقومات التخطيطية والسكانية والبنية الأساسية المناسبة، مشيرة إلى أن التفكير البديل في الأماكن الحبسية دائما إنشاء مدن جديدة في أقرب نقطة، وبالتالي فإن مدينة المنصورة الجديدة هي الأقرب في هذه الحالة.

ونوهت "فهمي" إلي إشكالية محافظة الغربية التي اعتبرتها أكثر المحافظات الحبيسة التي تعاني من هذه المشكلة.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد السجيني أن اللجنة تفتح هذا الملف انطلاقا من روح الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول واقعية عبر التنسيق بين الجهات المالكة للأراضي في بعض المحافظات لإيجاد متنفس لمشروعات الاسكان، وعلى رأسها هيئة الأوقاف، وأنه يرى أن رئيسها الجديد صاحب فكر مستنير، قائلا : "سيكون هناك اختلاف حقيقي .. نحن بالفعل أمام الجمهورية الجديدة".

وعلق السجيني علي مشكلة محافظة الغربية، باقتراحه أن يتم ضم "كوم حمادة" إليها، قائلا : "اكبسوا ثواب في الغربية وخدوا كوم حمادة".

وخلال الاجتماع، تم استعراض طلب الإحاطة بشأن توسعة طريق كفر الشيخ – سيدى غازي، وأكد النائب باسم حجازي، أنه تلقى ردا يفيد بإدراج الطريق في الخطة الاستثمارية المقبلة.