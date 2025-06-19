شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: تمديد بث قناة الأهلى لتغطية مباراة بالميراس حتى الواحدة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة، والخاصة بانتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.



يأتي ذلك بعد ما أفادت به قناة النادي الأهلي من وجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

وطالبت القناة، باستثناء من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للسماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحاً، لتغطية هذا الحدث الرياضي الدولي.