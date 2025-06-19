اليابان ترسل طائرتين لنقل رعاياها من الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - صرح وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، اليوم الخميس، بأن بلاده سوف ترسل طائرتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى شرق أفريقيا، في عملية محتملة لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ونقلت الوكالة عن ناكاتاني قوله للصحفيين، "إن هناك طائرتي نقل طراز /سي/2-، تقلان على متنهما نحو 120 فرداً، ستتجهان إلى قاعدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي في جيبوتي، وستكونان في وضع الاستعداد هناك، بناء على طلب من وزير الخارجية تاكيشي إيوايا في وقت سابق".

ومن المرجح أن تغادر الطائرتان اليابان بعد غد السبت، بحسب مصادر مطلعة.