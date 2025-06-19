وزير الدفاع التقى مساعد الامين العام للامم المتحدة: للتجديد لمهمة اليونيفيل ووجوب المحافظة على دورها

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، على رأس وفد، حيث تم خلال اللقاء التداول في أهمية استمرار مهمة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، وضرورة تجديد ولايتها في شهر آب المقبل دون أي تعديل.

وشدّد منسى على أهمية الحفاظ على دور "اليونيفيل" في المساهمة بنشر الأمن والاستقرار، مؤكّدًا التزام الدولة اللبنانية الكامل بالقرار 1701.

من جهته، أكّد لاكروا بأن الأمم المتحدة ستكثف اتصالاتها على المستوى الدولي لضمان حصول عملية تمديد مهمتها في جنوب لبنان.

وقد شكّل اللقاء أيضًا مناسبة لوداع القائد العام لقوات "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو الذي تنتهي مهمّته مطلع الأسبوع المقبل، وقدّم له منسى درع وزارة الدفاع الوطني عربون تقدير لدوره وتعاونه خلال فترة قيادته.

كذلك التقى منسى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، وجرى عرض للتعاون القائم بين المؤسستين العسكريّة والأمنية في إطار حفظ الأمن والنظام.

وفي سياق آخر، ترأس منسى اجتماعًا مع لجنة العمل المكلّفة بملف الرواتب والتواصل مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاجتماعات المرتقبة مع وفد الصندوق.

وشدّد على "ضرورة تقديم رؤية مالية متكاملة تعكس حجم التحديات وتُبرز الحاجات الفعلية للجيش اللبناني، على أن يتم عرضها خلال اللقاءات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي