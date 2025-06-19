اللجان النيابية عرضت جائزة التميز البرلماني العربي وبحثت في إقتراحات قوانين

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ​إلياس بوصعب​ الذي أوضح بعد الجلسة أنّه "كان هناك مواضيع ملحة على جدول الأعمال في الجلسة وفي بداية الجلسة كان هناك تنويه حصلنا عليها في المجلس النيابي من البرلمان العربي ووصلت للزميل السابق سمير الجسر وهي ​جائزة التميز البرلماني​ العربي، وهذا الموضوع يدرس في البرلمان العربي ويحصلون على جوائز عدد من الزملاء".

ولفت إلى أنّ "ما كان مميزا هذه المرة هي جائزة للمرة الاولى وأول سيدة عربية كانت تحصل على هذه الجائزة هي ​منى كمال​ حيث نالت جائزة التميز البرلماني العربي من فئة باحث برلماني في اطار تكريم المتميزين في ادائهم من البرلمانيين، وكذلك الادارات البرلمانية، تقديرًا لجهودهم وللمرة الاولى سيدة وعندنا في البرلمان ال​لبنان​ي، لان العمل الذي تقوم به لتظهر نتيجته مع كل اللجان واللجان المشتركة والمعينة كان مهما".

وذكر بوصعب أنّ "البرلمان العربي قدر ورأى هذا العمل ونتيجته وبدوري وباسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري وباسم كل الزملاء نهنىء منى كمال على العمل والجهد الذي تبذله وهذا وسام للبنان ووسام على صدر المجلس النيابي".

وقال "بعدها دخلنا في مناقشة جدول الاعمال لكن من المؤسف، إننا لم نستطع ان نقر معظم البنود الموجودة والبند الأول هو مشروع قانون احيل من الحكومة يتعلق بابرام اتفاقية مع ​البنك الدولي​ بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة في لبنانكان هناك نقاش من الزملاء النواب واختلاف حول ما إذا كان هناك لزوم إن يستدين لبنان ام لا أو أن هناك لزوم ان نحصل على هذا القرض الحكومة الحالية مجتمعة وافقت عليه وإحالته إلى المجلس النيابي".

وأضاف بوصعب "النواب من كتل عديدة كان لديهم استفسارات وعندهم علامات استفهام، ووزير الزراعة هاني لم يكن حاضرا اليوم لأننا وجهنا الدعوة لوزارة الزراعة قبل 24 ساعة، إذ أنه احيل متاخرا، لذلك بعد نقاش طويل اتفقنا ان نؤجل البت به إلى جلسة للجان المشتركة تعقد في الأسبوع المقبل، وبعد التواصل مع بري تقرر إن اللجان المشتركة تعود وتجتمع عند العاشرة من صباح الاثنين المقبل لمناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال، وهناك مشروع وصل اليوم ويتعلق برواتب العسكريين وهو مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، واليوم كما قلت حاولنا إن نطرحه في الجلسة، فكان النصاب قد طار ويستفيد من هذه المنحة المتقاعدون ايضا وهذا الموضوع مهم وسنطرحه في جلسة يوم الاثنين".

وأوضجح بوصعب أنّ "هناك اجتماعًا لهيئة مكتب المجلس يوم الاثنين لوضع جدول اعمال لجلسة تشريعية ونامل ان يتفهم الجميع وتدرس الأمور ونعود الاثنين ونقر مشروع القانون الذي له علاقة بالعسكريين واتفاقية مع البنك الدولي".

وكشف "أننا بحثنا بتعديل فقرة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فنحن لا نعدل بمهنة مزاولة الصيدلة انما ندرس موضوع السماح للإعلان عن بعض الأمور التي تباع في الصيدليات ولا تحتاج إلى وصفة طبية، فحصل التعديل ووضعت الضوابط واقر الاقتراح كما أرجأنا اقتراح القانون تمكين البلديات إلى الاثنين".

وقال "أما البند الرابع المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي سنشكل لجنة فرعية لدراسة هذا الموضوع، وبقي بند علقناه وهو اخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد وأخذ هذا الموضوع نقاشا كبيرًا وارتأينا ان نعطي فرصة لوزير المال ياسين جابر ليعقد جلسة مع وزير الاعلام بول مرقص ومدير عام وزارة الاعلام ليحكوا بهذا الملف ونعود ونطرحه يوم الاثنين، وان شاء الله إذا حصل تفاهم حوله يصبح هناك انصافا لأنهي الحقيقة غير كل المتعاقدين في الدولة هناك ظلم بحق المتعاقدين في وزارة الإعلام خصوصا انهم يعملون بدوام كامل".