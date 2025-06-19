اللواء شقير عرض مع لاكروا ولاثارو تطورات الأوضاع ومع مديرة شؤون الأونروا أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في مكتبه، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق، بحضور قائد قوات اليونيفل العاملة في جنوب ​لبنان​ اللواء آرولدو لاثارو، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان ومهام قوات اليونيفل والتمديد لها لولاية جديدة.

كما إستقبل اللواء شقير مديرة شؤون الأونروا في لبنان DOROTHEE KLAUS، وتمَّ البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات الحاصلة في المنطقة.