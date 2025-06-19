"سبينيس" وجمعية "Rebirth Beirut" قاموا بإضاءة شارع الحمرا الرئيسي في قلب العاصمة بيروت

قامت "سبينيس" بالتعاون مع جمعية "​Rebirth Beirut​"، ولجنة إنماء بيروت وجمعية تجار الحمرا – بإضاءة شارع الحمرا الرئيسي في قلب العاصمة بيروت، مقابل فرع سبينيس – الحمرا.

وأكد رئيس ومؤسس الجمعية كابي فرنيني، أن "كل لمبة منضوّيها هي نقطة أمل جديدة لهالمدينة، وكل شارع منّوره هو خطوة أقرب لبيروت الحلوة اللي منحبّها ومنحلم فيها".

وأضاف أن "هذه المبادرة، التي انطلقت في أيار 2022 بالتعاون مع ميدكو، تمكنت حتى الآن من إنارة 152 شارعًا و11 جادة رئيسية و4 ساحات، وحديقتين، ودرجين، ونفق في العاصمة، مشددًا على أن العمل مستمر ولن يتوقف".

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة "سبينيس" في لبنان حسّان عز الدين، الى أهمية "الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيدًا بمبادرة "ضوّي شارعك" التي تسهم في إعادة نبض الحياة إلى شوارع العاصمة، ومؤكدًا التزام الشركة بدعم مثل هذه المشاريع التنموية والإنسانية".

وأثنى محافظ بيروت القاضي مروان عبود، على "دور المجتمع المدني، وخصوصًا جمعية Rebirth Beirut"، مشيرًا إلى أن "هذه المبادرات تساهم فعليًا في مساعدة بيروت على النهوض".

وقال "نشهد اليوم فعلًا كيف يمكن للإرادة والإيمان بالمدينة أن يحققا تغييرًا حقيقيًا".