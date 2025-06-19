بوتين: لا أريد حتى مناقشة احتمال قتل الخامنئي وهناك التفاف شعبي حول القيادة السياسية في إيران

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، أنّ ​إيران​ لم تطلب دعما عسكريا من موسكو، مؤكدًا أن معاهدة الشراكة بين البلدين لا تشمل أي تعاون عسكري.

وأوضح أنه "لا يريد حتى مناقشة احتمال قتل" المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي. أما في الملف الأوكراني، فأكد بوتين أن روسيا لا تسعى لتدمير أوكرانيا، واتهم الغرب بدفع كييف نحو مواصلة القتال بدلًا من التفاوض.

وقال الرئيس الروسي إن "حلا مناسبا" لا يزال ممكنا بين ​إسرائيل​ وإيران، مشيرا إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة "عززت الدعم الشعبي" للدولة الإيرانية.

وخلال مؤتمر متلفز حضره عدد من الصحافيين، قال بوتين إن المسألة "حساسة"، لكنها قابلة للحل إذا توفرت الإرادة، متحدّثا عن "اتفاق ممكن يصب في مصلحة الجانبين".

واعتبر بوتين أن التطورات الميدانية الأخيرة في إيران "أدت إلى تعزيز الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية"، في إشارة ضمنية إلى أن التصعيد الإسرائيلي لم يُضعف موقف طهران الداخلي.