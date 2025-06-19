وزير الخارجية الأوكراني: 100 يوم مروا منذ أن قبلت أوكرانيا مقترح السلام الأميركي لوقف إطلاق النار

اشار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سببيغا في بيان الى ان "100 يوم بالضبط مروا منذ أن قبلت ​أوكرانيا​ دون شروط مقترح السلام الأميركي لوقف إطلاق النار بشكل كامل ووضع حد للقتل والمضي قدما بعملية سلام حقيقية" مضيفا أن وقف إطلاق النار "خطوة أولى أساسية نحو السلام".

واكد سيبيغا إن "أوكرانيا متمسكة بالسلام. للأسف تواصل روسيا اختيار الحرب متجاهلة الجهود الأميركية لوضع حد للقتل"، معتبرا أنه "حان الوقت للتحرك وإجبار روسيا على السلام. السلام من خلال القوة وزيادة العقوبات وتعزيز قدرات أوكرانيا".