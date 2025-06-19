الحرس الثوري الإيراني: نفذنا هجمات مركّبة استهدفت مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي بدقة

أعلنت العلاقات العامّة للحرس الثوري الإيراني، في البيان رقم 12 بشأن آخر تطوّرات عمليّة "الوعد الصّادق 3"، "تنفيذ الموجة الرّابعة عشرة من الهجمات المركّبة باستخدام طائرات انتحاريّة مسيّرة وصواريخ استراتيجيّة دقيقة الإصابة".

وأوضحت أنّ "العمليّة استهدفت مركز القيادة والمعلومات للجيش الإسرائيلي الواقع قرب أحد المستشفيات"، مشدّدةً على أنّ "الهجوم نُفّذ بدقّة عالية وبشكل نقطوي". وأشات إلى أنّ "قدرات القوّات المسلّحة لإيران في مجال الاستخبارات والدقّة الصّاروخيّة باتت ماثلة أمام أنظار العالم"، لافتةً إلى أنّ "جميع الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة تحوّلت إلى ثكنة عسكريّة تعاني من الارتباك والذّعر".

وذكرت العلاقات العامّة أنّه "تمّ إخلاء جميع المراكز العسكريّة، فيما عمد جيش الكيان إلى نشر منظوماته الصّاروخيّة والدّفاعيّة عديمة الجدوى داخل المناطق السّكنيّة، وتحت غطاء المرافق العامّة"، مجدّدةً التّاكيد على ما سبق التّحذير منه، من أنّه "لا توجد أي نقطة آمنة في أجواء الأراضي المحتلّة"، ومركّزةً على أنّ "الجسد المتهالك للكيان الصّهيوني لم يعد قادرًا على تحمّل تبعات الضّربات الاقتصاديّة".