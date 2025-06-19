هيئة البث الإسرائيلية: الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ

افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ". وفي وقت سابق اليوم، تعرض المستشفى وبلدتان قرب تل أبيب لقصف صاروخي ​إيران​ي أسفر وفق جهاز الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 47 شخصا بجروح. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "كان الهدف الرئيسي للهجوم قاعدة القيادة والاستخبارات للجيش الإسرائيلي (IDF C4I) ومعسكر استخبارات الجيش في تجمع غاف يام التكنولوجي، بالقرب من مستشفى سوروكا". وأضافت أن المستشفى "تعرض فقط لعصف الانفجار، الهدف المباشر والدقيق" كان المنشأة العسكرية.

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