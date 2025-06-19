سلام أطلع باراك على التنسيق مع سوريا: للضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل من لبنان

أكّد رئيس الحكومة ​نواف سلام​، خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص ​توم باراك​، على "تمسّك ​لبنان​ بخيار الأمن والاستقرار ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم".

وشدد على أنّ "الحكومة اللبنانية عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية، وعلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها". كما شدد على "أهمية دور اليونيفيل واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701"، وطالب بـ"مساعدة لبنان في الضغط على ​إسرائيل​ من أجل انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأطلع سلام المبعوث الأميركي على الخطوات التي قامت بها الحكومة، والتنسيق المستمر مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ضبط الحدود بين البلدين، تمهيدًا للوصول إلى ترسيم الحدود.