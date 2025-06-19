ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن خطته حيال إيران، بالقول: "ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري بشأن إيران".
وسبق وأن أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران، لكنه أحجم عن إصدار أمر نهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي".
وسبق وأن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح من واشنطن، إلى أنّه "قد أقوم بضرب المنشآت النووية الإيرانية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقًا"، في تصريح يأتي بعد تحذير المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي أميركا من عواقب تدخلها العسكري في الحرب الإسرائيلية ضد بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ردًا على تقرير لوول ستريت جورنال بشأن خطته حيال إيران: ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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