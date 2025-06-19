ترامب ردًا على تقرير لوول ستريت جورنال بشأن خطته حيال إيران: ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري

ردّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بشأن خطته حيال ​إيران​، بالقول: "ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري بشأن إيران".

وسبق وأن أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران، لكنه أحجم عن إصدار أمر نهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي".

وسبق وأن أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح من واشنطن، إلى أنّه "قد أقوم بضرب المنشآت النووية ال​إيران​ية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقًا"، في تصريح يأتي بعد تحذير المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​ ​أميركا​ من عواقب تدخلها العسكري في الحرب الإسرائيلية ضد بلاده.