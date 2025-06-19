مجلس صيانة الدستور في إيران: على أميركا وترامب أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد إيران سيقابل برد قاس

أعلن مجلس صيانة الدستور في ​إيران​، أنّ "على ​أميركا​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن يدركا أن ارتكاب أي خطأ ضد إيران سيقابل برد قاس"، وقال "سيدفن ترامب وحكومته حلم استسلام إيران".

وأوضح أنّ "على ترامب أن يعلم أن أي اعتداء يطال المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي س يثير طوفانا يرمي بداعميه إلى مزابل التاريخ".