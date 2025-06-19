شدّد مستشار المرشد الأعلى في إيران علي لاريجاني، على أنّ "أيّ حديث عن استسلام إيران خطأ كبير"، مضيفًا "لا نرغب في الحروب ولكن نمر بمرحلة حاسمة وعلينا أن نصمد للدفاع ومعاقبة المعتدين".
ولفت في تصريح إلى أنّ "إسرائيل كانت تتصور أنها ستجبر إيران على التراجع في غضون عدة أيام ولكن هذا الأمر لم يتحقق"، موضحًا أنّ "في المراحل الأخيرة من المفاوضات لم تكن أميركا تسعى لحل القضايا بل كانت تحاول فرض مطالب محددة علينا".
وأكّد أنّه "عندما تنتهي الحرب سنقوم بمحاسبة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي".
كانت هذه تفاصيل خبر لاريجاني: أيّ حديث عن استسلام إيران خطأ كبير وعندما تنتهي الحرب سنحاسب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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