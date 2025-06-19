نتانياهو ردًا على سؤال بشأن اغتيال الخامنئي: لا أحد يتمتع بالحصانة وجميع الخيارات مطروحة

أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، ردًا على سؤال بشأن اغتيال المرشد الأعلى في ​إيران​ السيد علي الخامنئي، إلى أنّه "لا أحد يتمتع بالحصانة وجميع الخيارات مطروحة ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام".

ولفت إلى "أننا نثمن انضمام الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل ولم نحظ بصديق أفضل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونقدر كل قرار يتخذه أما نحن فسندافع عن أنفسنا بكل قوة".

وادّعى نتانياهو: "وجهنا ضربات قاسية لإيران وأخرجنا منشأة نطنز عن الخدمة"، وقال "نتعامل مع الصواريخ الباليستية الإيرانية ونتصيدها وقدرتهم على إنتاج الصواريخ تهديد وجودي لنا".

وأضاف "قادرون على إزالة التهديد النووي الإيراني وطهران لن تحصل على سلاح نووي وإذا أسقطنا إيران فكل دعم لحماس سينهار وهذا سيعيد الأسرى".

وشدد على "أننا سنحقق كل أهداف الحرب مثل إزالة التهديد الصاروخي والنووي وتدمير حماس وإيران وإعادة الأسرى"، مضيفًا "كل المحور الشيعي لا يرد وحزب الله لم يطلق صاروخا واحدا".