الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران وصفارات الإنذار دوّت في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، في حين أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الجيش إنذارات لسكان مناطق الشمال لا سيما الكرمل وخليج حيفا، حيث دوّت صفارات الإنذار في منطقة الشمال.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، بأنّ "271 مصابًا جراء الدفعة الصاروخية ال​إيران​ية اليوم على إسرائيل".

وفي اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أطلق الحرس الثوري الإيراني دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت بانفجارات ضخمة وانهيارات وأضرار في عدة مبانٍ.

في حين، استمرت حالة الترقب بشأن الموقف الأميركي من التدخل في الحرب دعمًا لإسرائيل، حيث أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، وأنه يفضل اتخاذ قراراته في اللحظات الأخيرة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم ليسوا متأكدين تماما من إمكانية انضمام الجيش الأميركي لهم للقيام بهجمات على إيران.

وأضافت المصادر ذاتها أن انضمام الولايات المتحدة للهجوم على إيران قد يؤدي لتقصير أمد العمليات، لكنها شددت على أن إسرائيل مستعدة لمواصلة مهاجمة إيران حتى مع عدم مشاركة الولايات المتحدة.