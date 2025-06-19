الشرطة الإيرانية: اعتقال عملاء لإسرائيل وضبط سيارة محملة بعدد كبير من المسيّرات الانتحارية الصغيرة

أعلنت الشرطة ال​إيران​ية، عن "اعتقال عملاء ل​إسرائيل​ أطلقوا مسيرات صغيرة من صحاري ضواحي طهران وضبط أجهزة تحكم وقنابل". كما كشفت عن "ضبط سيارة محملة بعدد كبير من المسيّرات الانتحارية الصغيرة واعتقال عميل للموساد على صلة بها".

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