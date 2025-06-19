"طيران الشرق الأوسط": تسيير رحلة إضافية من باريس وإليها في 23 حزيران

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​"- الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، في بيان، "تسيير رحلة إضافيّة من باريس وإليها يوم الإثنين في 23 حزيران 2025، وفق التّالي:

رحلة اضافية من والى باريس يوم الأثنين 23 حزيران 2025:

توقيت الوصول توقيت الاقلاع الى من رقم الرحلة

- من بيروت إلى باريس، توقيت الإقلاع: 07:00، توقيت الوصول: 10:40، رقم الرّحلة: ME1209

- من باريس إلى بيروت، توقيت الإقلاع: 11:40، توقيت الوصول: 16:55، رقم الرّحلة: ME1210

الرّحلات هي وفق التّوقيت المحلّي لكل مدينة".