بعد فشل القبة الحديدية.. المنظومات الأميركية تعترض موجة صواريخ إيرانية جديدة ضد إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المنظومات الدفاعية الأمريكية المنتشرة في المنطقة تمكنت من اعتراض الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة التي أُطلقت تجاه إسرائيل فجر الخميس، في إطار الهجمات المتواصلة ضمن عملية "الوعد الصادق 3".

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن، في وقت مبكر من صباح اليوم، عن انطلاق الموجة الثالثة عشرة من العملية الإيرانية، مؤكدًا استخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة في الضربة الأخيرة، وذلك بعد يومين فقط من إعلان الحرس الثوري تنفيذ الموجة الثانية عشرة باستخدام صواريخ "سجيل" متقدمة ذات مرحلتين.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته يوم الأربعاء، أن القدرات الدفاعية الإسرائيلية تواجه ضغوطًا متزايدة، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية المكثفة. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عسكرية مطلعة، أن إسرائيل قادرة على مواصلة التصدي للهجمات الصاروخية لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 يومًا فقط، ما لم تتلقَ دعماً إضافياً من الولايات المتحدة لتجديد مخزونها من الذخائر الاعتراضية.

وأشار التقرير إلى أن الأيام الأخيرة شهدت بعض حالات الفشل في إطلاق الصواريخ الاعتراضية داخل إسرائيل، ما أدى إلى سقوطها في مناطق سكنية، وهو ما يعكس حجم الضغط المتزايد على المنظومة الدفاعية للبلاد.

وأضافت واشنطن بوست أن الولايات المتحدة، التي أرسلت تعزيزات دفاعية جوية وبحرية إلى المنطقة، تدرك خطورة الوضع، إلا أن هناك قلقًا متناميًا داخل وزارة الدفاع الأمريكية من إمكانية استنزاف جزء من مخزونها الدفاعي في حال استمرار الدعم بالمعدل الحالي.