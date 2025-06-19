لحظة تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف إسرائيل لمفاعل آراك النووي في إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عرض الجيش الإسرائيلي صورًا وفيديوهات من ضربة جوية استهدفت مفاعل آراك للماء الثقيل (IR‑40)، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان والنيران من قبة المفاعل، وسط تفاعل إعلامي واسع

وأكدت مصادر إيرانية رسمية عبر التلفزيون الحكومي أن المفاعل لم يكن مشغلًا وقت الهجوم، ولم يُحمّل بأي مواد نووية؛ مما يعني أنه لم يكن هناك خطر إشعاعي مباشر على السكان . وأشارت تقارير إلى إجلاء المدنيين من محيط الموقع قبل تنفيذ الضربة.

تداعيات الضربة

الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية تستهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية استراتيجية في طهران، ناتج عنها خسائر بشرية وبنية تحتية، خاصة في مطار مشهد ومواقع أصفهان، وفقًا لتوثيق ISW وقائمة الأهداف الحكومية .

الهجوم أثار موجة تحذيرات دولية، وطالب المجتمع الدولي بضبط النفس بسبب خطورة استهداف منشآت نووية

تصاعد الدخان والنيران ظهر بشكل واضح في الفيديو الرسمي الذي نشره الجيش الإسرائيلي.

المفاعل كان غير مشغّل ولم يحمل مواد نووية — بحسب ما أعلنته السلطات الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التوتر الإقليمي يتصاعد في ظل تبادل الضربات، مع مخاوف من سباق تصعيد يصعب السيطرة عليه.

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