الكرملين: لا حل عسكريًا لقضية البرنامج النووي الإيراني والحلّ عبر الحوار والدبلوماسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، وسط تواصل التوترات في الشرق الأوسط، أن لا خيار عسكريًا لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، داعيًا إلى الحوار والمفاوضات كسبيل أمثل لإنهاء التصعيد.

وأوضح المتحدث، أن روسيا تعترف بحق إيران في امتلاك طاقة نووية سلمية، وتدعم الحل الدبلوماسي عبر محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مشيدًا بأي جهود لتسوية الأزمة سلميًا

كما لفت إلى أن استمرار الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية يعتبر غير قانوني دوليًا ويهدد الاستقرار الإقليمي، معتبرًا أن تسوية القضية يجب أن تتم بما يحفظ أمن إسرائيل وحقوق إيران المدنية النووية .

الموقف الروسي المتوازن

كرر الكرملين دعمه لوساطة روسية لإنهاء التصعيد، مع الإبقاء على مقترح تخزين اليورانيوم الإيراني في أراضيه لحين التوصل إلى اتفاق ملائم

وأشار إلى أن الاتفاقية الروسية–الإيرانية لا تشمل دعمًا عسكريًا، وأن طهران لم تطلب ذلك، مع تأكيد أن أي تدخل أمريكي أو إسرائيلي من شأنه أن يؤدي إلى نزاع لا سبيل إلى ضبطه

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