ذخائر القديسة تريزيا وصلت إلى كنيسة مار جرجس في جبيل وستجول على قرى القضاء

وصلت ذخائر القديسة ​تريزيا الطفل يسوع​ عند السّاعة العاشرة صباح اليوم، إلى كنيسة مار جرجس في ​جبيل​. وكان في استقبالها رئيس دير سيدة المعونات الأب فريد المجبر، كاهن رعيّة مار جرجس الأب جان بول الحاج، لفيف من الكهنة وحشد من المؤمنين، حيث نُثرت الورود والأرز على نعشها، وسط تأدية التّراتيل والتّرانيم الرّوحيّة؛ كما أُقيمت صلاة الصباح.

يُذكر أنّ الذّخائر ستبقى في كنيسة مار جرجس حتّى المساء، على أن تبقى أبواب الكنيسة مفتوحةً أمام المؤمنين لأخذ البركة والمشاركة في الذّبيحة الإلهيّة الّتي ستُقام عند السّاعة السّادسة.

وستجول الذّخائر على عدد من قرى بلدات قضاء جبيل وتستمر حتّى 25 حزيران الحالي.