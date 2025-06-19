استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، المفوّض السّامي للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين فيليبو غراندي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد. وجرى خلال اللّقاء بحث ملف ​النازحين السوريين في لبنان​، انطلاقًا من خطّة عودة النّازحين الّتي أقرّتها الحكومة، بشأن عودتهم إلى بلادهم. وشدّد سلام على "أهميّة بذل جهد ثلاثي بالتّنسيق بين لبنان والمفوضيّة والسّلطات السّوريّة، بما يساهم في توفير الظّروف الملائمة للعودة الآمنة والكريمة للنّازحين إلى بلادهم، بالتّوازي مع تأمين المساعدات الضّروريّة لتسهيل هذه العودة".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام بحث مع غراندي بملف النازحين: لجهد ثلاثي لبناني- أممي- سوري لتوفير ظروف عودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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