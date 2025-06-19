روجيه يزبك رئيسًا لاتحاد بلديات البترون ومالك فارس رئيسًا لاتحاد بلديات الكورة

فاز رئيس بلديّة كور روجيه يزبك برئاسة اتحاد بلديّات منطقة ​البترون​، كما فازت ممثّلة بلديّة كفرحلدا ريما فرح بمنصب نائبة رئيس الاتحاد. في سياق متّصل، تمّ انتخاب رئيس بلدية أميون مالك فارس رئيسًا لاتحاد بلديّات ​الكورة​ وربيع الأيوبي نائبًا للرّئيس، وذلك خلال جلسة انتخاب عُقدت في مكتب قائمقام الكورة كاترين كفوري في سراي أميون، في حضور رؤساء البلديّات وأعضاء الاتحاد.

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