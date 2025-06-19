بري يلتقي باراك ودعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع نهار الإثنين المقبل الواقع فيه 23 حزيران 2025، الساعة الواحدة ظهراً. في سياق اخر، يلتقي بري في هذه الاثناء في عين التينة السفير الأميركيّ في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون,

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