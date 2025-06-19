أمن الدولة: إقفال مركز طبي في طرابلس بالشمع الأحمر لإجراء عمليات داخله دون ترخيص

أعلنت المديرية العامة ل​أمن الدولة​- قسم الإعلام والتّوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "متابعةً للجهود الاستعلاميّة الّتي تبذلها قطعات المديريّة لضبط المخالفات، أقفلت دوريّة من مديريّة الشّمال الإقليميّة مركزًا طبيًّا في مدينة ​طرابلس​ بالشّمع الأحمر، يُشغّله المدعو (ع. ح.)، وذلك بعد كشف ميداني تبيّن بنتيجته إجراء عمليّات جراحيّة وأعمال طبيّة داخل المركز من قبل أطبّاء لبنانيّين وسوريّين؛ من دون ترخيص قانوني".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بالتّحقيق معه، أفاد بأنّه تقدّم بطلب للحصول على ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة عام 2024، من دون الحصول على موافقة، لكنّه تابع أعماله داخل المستوصف المذكور، وقام بإجراء عدّة عمليّات جراحيّة حتّى تاريخ دهم المستوصف".

ولفت القسم إلى أنّ "المديريّة استمعت أيضًا إلى إفادات الأطبّاء والعاملين، الّذين أفادوا بعدم علمهم بعدم قانونيّة وضع المركز"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهم، بناءً لإشارة القضاء المختص".