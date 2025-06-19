حيدر بحث مع صالحين بسبل تسوية اوضاع البنغلادشيين الذين يعملون بصورة غير شرعية

استقبل وزير العمل ​محمد حيدر​ في مكتبه، السّفير البنغلادشي في لبنان الجنرال جبير صالحين، على رأس وفد من السّفارة. وجرى البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، إضافةً إلى تسوية أوضاع العاملين من الجنسيّة البنغلادشيّة الّذين يعملون بصورة غير شرعيّة، والسّبل الآيلة إلى الوصول إلى اتفاقيّة تبادل العمالة بين البلدين لتنظيم عمليّة الاستقدام؛ الّتي من شأنها أن تساهم في تأمين الحماية للعمّال.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ "البحث تناول أيضًا ضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة العمل والسّفارة، تكون مهمّتها التّنسيق ومتابعة الشّكاوى ومعالجتها، وتفعيل أطر التّعاون في مجالات العمل المشترك".

من جهة ثانية، استقبل حيدر وفدًا من نقابة العاملين في مجال الـ"غرافيك ديزاين".

والتقى أيضًا وفدًا من نقابة الصيّادين في لبنان، واستمع إلى مطالبهم.