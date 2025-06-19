مدير وكالة الطاقة الذرية هنأ لبنان على انضمامه للاتفاقية المشتركة بشأن النفايات المشعة

هنّأ المدير العام للوكالة الدّوليّة للطّاقة الذريّة رافاييل غروسي، ​لبنان​ على انضمامه إلى الاتفاقيّة المشتركة بشأن أمان التصرّف في الوقود المستهلك وأمان التصرّف في النّفايات المشعّة.

واعتبر في تصريح، بصفته الجهة الوديعة لهذه الاتفاقيّة، أنّها "تعكس التزام لبنان بمعالجة النفايات النووية بشكل آمن ومسؤول".

وقد جاء الانضمام الرّسمي بعدما سلّم المندوب الدّائم للبنان لدى مكتب الأمم المتّحدة والمنظّمات الدّوليّة في فيينا السّفير إبراهيم عسّاف، وثيقة الانضمام إلى المدير العام للوكالة، خلال اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء، في حضور مدير الهيئة اللّبنانيّة للطّاقة الذريّة بلال نصولي، والمستشار في البعثة اللّبنانيّة بشير عزّام.

وتُطبّق الاتفاقيّة، بالنسبة إلى لبنان، بشكل خاص على أمان إدارة النّفايات المشعّة النّاتجة عن الاستخدامات المدنيّة، ولا سيّما في القطاع الطبّي الّذي يَستخدم أجهزةً تعتمد على الإشعاع.