وزيرة البيئة عقدت اجتماعات مع الجهات المانحة بغطار جهود تحسين إدارة النفايات الصلبة

أعلنت وزارة البيئة "أنّها نظّمت سلسلة اجتماعات مع الجهات المانحة، في إطار الجهود المبذولة لتحسين إدارة ​النفايات الصلبة​ في ​لبنان​، تعزيز التّنسيق مع هذه الجهات وتوحيد الرّؤى والبرامج، والانتقال من مبادرات متفرّقة إلى نهج منسّق ومتكامل يخدم استراتيجيّة وطنيّة موحّدة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الاجتماعات الّتي ترأستها وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، شملت كلًّا من البنك الدولي للشّرق الأوسط وشمال إفريقيا، برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان (UNDP)، الاتحاد الأوروبي في لبنان، برنامج الأمم المتّحدة للمستوطنات البشريّة (UN-Habitat)، والوكالة الألمانيّة للتّعاون الدّولي (GIZ)".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "هذه الاجتماعات تناولت متابعة تطوير نظام معلوماتيّة لإدارة النّفايات، كأداة محوريّة لتعزيز الشفافيّة، وتحسين الرّقابة، ودعم اتخاذ القرار على المستويَين المركزي والمحلي، وكذلك تحديد الكلفة الفعليّة لإدارة النّفايات، كخطوة أساسيّة نحو تمويل مستدام وعادل، مبني على معايير واضحة، يمكّن البلديّات من إعداد ميزانيّات دقيقة واتخاذ قرارات مبنيّة على بيانات موثوقة؛ ما يعزّز قدرتها على إدارة هذا القطاع بفعاليّة".