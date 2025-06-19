تمّت عمليّة استلام وتسليم بين رئيس اتحاد بلديات الفيحاء السّابق حسن غمراوي، والرّئيس الجديد للاتحاد وائل زمرلي، وذلك في مقر الاتحاد في الميناء، بحضور عدد من الموظّفين والفاعليّات البلديّة.
وخلال اللقاء، قام زمرلي بجولة تعارف داخل مبنى الاتحاد، التقى خلالها بالموظّفين، وعبّر عن تقديره لجهودهم، مؤكّدًا أنّ "بابه سيكون مفتوحًا أمام الجميع، وأنّ أولويّاته تتمثّل في النّهوض بعمل الاتحاد، تأمين حقوق الموظّفين، وتعزيز التّعاون بين رؤساء البلديّات لما فيه خير الفيحاء وأهلها".
وشدّد على "أهميّة الشّراكة والتّكامل بين مكوّنات الاتحاد، من أجل تحقيق التّنمية المنشودة". ووجّه الشّكر إلى غمراوي على فترة تولّيه رئاسة الاتحاد، وعلى "تعاونه خلال عمليّة التّسليم"، متمنّيًا له التّوفيق في مسيرته.
كانت هذه تفاصيل خبر زمرلي خلال التسليم والتسلم باتحاد بلديات الفيحاء: سأعمل على تأمين حقوق الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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