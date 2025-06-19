تجدد الحريق بأحراج منطقة دير المخلص عند تخوم بسري والعمار ناشد المعنيين المساعدة بإخماده

تجدّد الحريق الّذي شبّ بالأمس في أحراج منطقة دير المخلص- بكيفا- المحتقرة، الّتي تقع على تخوم بسري.

وناشد راعي أبرشيّة صيدا ودير القمر المارونيّة المطران ​مارون العمار​، الجيش اللّبناني والقوى الأمنيّة والدّفاع المدني وجميع المعنيّين "المساعدة في إخماد النّيران المندلعة في أراضي المطرانيّة في المنطقة، والعمل على تطويقها تفاديًا لتوسع رقعتها، والقضاء على المزيد من المساحات الخضراء الّتي تتميّز بها المنطقة".

كما ناشدت الرّئيسة العامّة للرّاهبات المخلصيّات الأم تيريز روكز، وزارة الدّاخليّة وقيادة الجيش والمديريّة العامّة للدّفاع المدني "التدخّل السّريع، وإرسال الآليّات وطوّافة للجيش لتطويق الحريق الّذي بات يهدّد الدّير والأراضي المحيطة به في منطقة المحتقرة، لا سيّما في ظلّ تسارع حركة الرّياح، الّتي أدّت إلى ملامسة النّيران لدير سيدة الابتداء التّابع للرّهبانيّة المخلصيّة في المنطقة".