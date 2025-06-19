أعرب "التيار الوطني الحر" في قضاء البترون، عن اعتراضه على "عمليّة الاقتراع في انتخابات اتحاد بلديّات قضاء البترون، حيث تصرّ "القوات اللبنانية" على السّماح لرؤساء البلديّات بالتّصويت بأوراق من جيبهم، لكي يتسنّى لهم تعليم الأوراق وشراء الأصوات، ومن جهة أخرى يصرّ "التيّار" على إلزام رؤساء البلديّات بأخذ الورقة من القائمقام لمنع التّعليم وشراء الاصوات".
وشدّد في بيان، على أنّ "بالرّغم من التدخّلات مع قائمقام البترون لثلاث مرّات، لإلزام الجميع بورقة يأخذونها من القائمقام، يصرّ الأخير على السّماح بأي ورقة، ما هو دليل على التورّط بالعمليّة الفاسدة في انتخابات اتحاد بلديات البترون".
كانت هذه تفاصيل خبر "التيار" اعترض على انتخابات اتحاد بلديّات البترون: نرفض التصويت بأوراق من خارج القائمقامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.