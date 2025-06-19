"التيار" اعترض على انتخابات اتحاد بلديّات البترون: نرفض التصويت بأوراق من خارج القائمقامية

أعرب "​التيار الوطني الحر​" في قضاء ​البترون​، عن اعتراضه على "عمليّة الاقتراع في انتخابات اتحاد بلديّات قضاء البترون، حيث تصرّ "القوات اللبنانية" على السّماح لرؤساء البلديّات بالتّصويت بأوراق من جيبهم، لكي يتسنّى لهم تعليم الأوراق وشراء الأصوات، ومن جهة أخرى يصرّ "التيّار" على إلزام رؤساء البلديّات بأخذ الورقة من القائمقام لمنع التّعليم وشراء الاصوات".

وشدّد في بيان، على أنّ "بالرّغم من التدخّلات مع قائمقام البترون لثلاث مرّات، لإلزام الجميع بورقة يأخذونها من القائمقام، يصرّ الأخير على السّماح بأي ورقة، ما هو دليل على التورّط بالعمليّة الفاسدة في انتخابات اتحاد بلديات البترون".