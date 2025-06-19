موسوي زار قاعدة صاروخية للحرس الثوري: سنواصل استهداف كل هدف تابع للكيان الصهيوني

زار رئيس هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الإيرانيّة اللّواء ​عبدالرحيم موسوي​ مساء أمس، إحدى قواعد القوّة الجوفضائيّة التّابعة للحرس الثّوري الإيراني، حيث أثنى على جهود المقاتلين هناك، "واصفًا روحهم المعنويّة وجاهزيّتهم الشّاملة بأنّها في أعلى مستوياتها"، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأشاد موسوي بـ"الأداء العمليّاتي والرّدود الدّقيقة والحاسمة لمقاتلي القوّة الجوفضائيّة للحرس الثّوري"، مؤكّدًا أنّ "بعون الله وقوّته، سنواصل استهداف كل هدف تابع للكيان الصّهيوني المعتدي، ولن نضع أي حدود أمام أنفسنا في هذا المسار".